"Ненависть никогда не заканчивается": в Польше продают скандальную книгу о Волынской трагедии
Источник:24 канал
В одном из польских интернет-магазинов продают книгу, которая называется "Волынская игра". На обложке изображена женщина в веночке с серпом, а ниже – окровавленная дама.
Евгений, который об этом нам сообщил, отметил – книга продается в крупнейшей сети польских книжных магазинов. Евгений – украинец, проживающий в Польше.
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В Польше продают книгу "Волынская игра"
Книга продается в сети книжных магазинов Empik. На сайте говорится, что она вышла 30 июня 2021 года. "Волынская игра" состоит из более 600 страниц. Очевидно, по жанру это роман. На обложке женщина в традиционном украинском венке и с серпом. Ниже изображена другая женщина, будто забрызганная красными каплями крови.
Так выглядит обложка книги "Волынская игра" / Фото Empik
О преступлениях нельзя забывать, а ненависть никогда не заканчивается,
– такими словами начинается описание книги.
Далее на сайте рассказывают сюжет – историю о главных героях, гибель студента именно 11 июля "в годовщину Волынской разни".
После этого герои находят карту и "больше не смогут делать вид, что Волынь их не касается". Далее, по сюжету, они отправляются в смертельное путешествие".
"Волынская игра" – отличный пример того, к каким последствиям может привести злоба ненависти, которая накалялась годами,
– говорится в комментариях под романом.
Что такое Волынская трагедия
- Это обоюдное украинско-польское противостояние во время Второй мировой войны между Украинской Повстанческой Армией и Армией Крайовой.
- Оно сопровождалось этническими чистками и массовыми убийствами мирного населения с обеих сторон.
- По разным оценкам, за 1943 – 1944 годы погибли более 40 тысяч мирных людей.
- Польская сторона рассматривает произошедшее как акт агрессии украинских националистов против польского мирного населения, а украинская сторона – как действие в ответ на зверства польских военных.
Волынская трагедия: что стоит знать
- В 2019 году в день памяти жертв Волынской трагедии МИД Украины обратился к Польше с призывом не разжигать ненависть и не политизировать историю.
- Перед этим в первый день празднования годовщины Волынской трагедии президент Польши Анджей Дуда заявил, что его государство в дальнейшем будет пытаться получить разрешение на эксгумацию жертв на Волыни. По его мнению, это позволит нормализовать украинско-польские отношения.
- Стоит вспомнить, что отношения Украины и Польши обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты разрушили украинские памятники воинам УПА на кладбище в польском селе Грушовичи.
- После этого в Киеве заявили о прекращении эксгумации жертв Волынской трагедии, пока мемориалы не будут восстановлены.