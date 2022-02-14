В Польше прогремел взрыв на динамитном заводе: работники пропали без вести

14 февраля 2022 , 23:45
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Источник:

onet.pl.

На динамитном заводе в Крупски-Млыне, что на юге Польши, прогремел взрыв. Предварительно известно, что два человека пропали без вести.

По данным СМИ, взрыв произошел 14 февраля. На место прибыли пожарные и поисковая группа.

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На динамитном заводе в Польше произошел взрыв

В результате происшествия разрушено одно здание, есть единичные очаги возгорания... Ведутся поиски двух сотрудников, которые не явились в пункт сбора,
– заявил пресс-секретарь местной пожарной службы Кароль Кержковски.

Людей продолжают искать специалисты – ориентировочно 30 пожарных и поисковая группа с собаками.

Предварительно известно, что завод занимает ориентировочно 200 гектаров. СМИ пишут, что взрыв произошел во время технологического процесса смешивания 800 килограммов нитроглицерина.

Кроме того, по данным очевидцев, окна тряслись в 20 километрах от завода.

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Автор: Діана Квасневська