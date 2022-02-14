В Польше прогремел взрыв на динамитном заводе: работники пропали без вести

На динамитном заводе в Крупски-Млыне, что на юге Польши, прогремел взрыв. Предварительно известно, что два человека пропали без вести.

По данным СМИ, взрыв произошел 14 февраля. На место прибыли пожарные и поисковая группа.

Заметьте Одесские моряки сообщили о взрыве на судне: в сеть выложили видео последствий

На динамитном заводе в Польше произошел взрыв

В результате происшествия разрушено одно здание, есть единичные очаги возгорания... Ведутся поиски двух сотрудников, которые не явились в пункт сбора,

– заявил пресс-секретарь местной пожарной службы Кароль Кержковски.

Людей продолжают искать специалисты – ориентировочно 30 пожарных и поисковая группа с собаками.

Предварительно известно, что завод занимает ориентировочно 200 гектаров. СМИ пишут, что взрыв произошел во время технологического процесса смешивания 800 килограммов нитроглицерина.

Кроме того, по данным очевидцев, окна тряслись в 20 километрах от завода.

Коротко о последних взрывах в мире и Украине

Ночью 14 февраля в городе Сен-Лоран-де-ла-Саланк, что во Франции, произошел взрыв в жилом доме. Погибли 7 человек, из них двое – дети.

12 февраля на Луганщине прогремел сильный взрыв в кафе. ЧП произошло в поселке Станица Луганская. Известно, что взорвался газовый баллон. Пострадали 12 человек.

12 февраля в Святошинском районе Киева произошел взрыв. В частном доме взорвался боеприпас. Известно, что погиб мужчина.

В Новой Одессе произошел взрыв газа в доме – смотрите видео