За даними ЗМІ, вибух трапився 14 лютого. На місці прибули пожежники та пошукова група.

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На динамічному заводі у Польщі трапився вибух

В результаті події зруйновано одну будівлю, є поодинокі осередки загоряння... Ведуться пошуки двох співробітників, які не з'явилися в пункт збору,

– заявив прессекретар місцевої пожежної служби Кароль Кержковскі.

Людей продовжують шукати фахівці – орієнтовно 30 пожежників та пошукова група з собаками.

Попередньо відомо, що завод займає орієнтовно 200 гектарів. ЗМІ пишуть, що вибух стався під час технологічного процесу змішування 800 кілограмів нітрогліцерину.

Окрім того, за даними очевидців, вікна тряслися за 20 кілометрів від заводу.

Коротко про останні вибухи у світі та Україні

Вночі 14 лютого у місті Сен-Лоран-де-ла-Саланк, що у Франції стався вибух у житловому будинку. Загинули 7 людей, з них двоє – діти.

12 лютого на Луганщині прогримів сильний вибух у кафе. Надзвичайна подія сталася у селищі Станиця Луганська. Відомо, що вибухнув газовий балон. Постраждали 12 осіб.

12 лютого у Святошинському районі Києва стався вибух. У приватному будинку підірвався боєприпас. Відомо, що загинув чоловік.

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