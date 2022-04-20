В Польше сносят памятники советской власти: только за день избавились от трех – первые фото
Источник:Trojka Polskie Radio
В Польше начали массово сносить монументы советской армии. Так, за 20 апреля их убрали сразу в нескольких городах.
Интересно, что сам процесс ликвидации памятников транслировался по телевидению. К концу дня должны снести три скульптуры.
Тем временем В оккупированном Геническе россияне устанавливают памятник Ленину
Коммунистические памятники демонтируют в таких городах:
- Сельдце;
- Мендзыблоце Великопольского воеводства;
- в Гарнарско, Дольношленского воеводства.
Объясняют, что демонтаж – это не только исполнение акта 2016 года о декоммунизации, но и историческая справедливость. Нельзя чтить память тех, кто убивал поляков в 1945 году. Об этом сказал президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.
В 21 веке мы не можем научить следующие поколения поляков, что преступники, которые убивали и насиловали, заслуживают уважения. Это портит мир, а отсутствие учета тоталитарных систем и преступников делает этот мир хуже,
– считает он.
Он добавил, что памятники в честь красноармейцев не следует размещать в общественных местах, поскольку они прославляют преступную систему и преступников.Справка. По подсчетам Института национальной памяти, в польском публичном пространстве до сих пор стоит около 60 памятников в честь Красной Армии.
Коммунистические памятники демонтируют / Фото Instytut Pamięci Narodowej
В Польше сносят памятники / Фото Instytut Pamięci Narodowej
Фото Instytut Pamięci Narodowej
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