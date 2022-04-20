В Польше сносят памятники советской власти: только за день избавились от трех – первые фото

В Польше начали массово сносить монументы советской армии. Так, за 20 апреля их убрали сразу в нескольких городах.

Интересно, что сам процесс ликвидации памятников транслировался по телевидению. К концу дня должны снести три скульптуры.

Тем временем В оккупированном Геническе россияне устанавливают памятник Ленину

Коммунистические памятники демонтируют в таких городах:

Сельдце;

Мендзыблоце Великопольского воеводства;

в Гарнарско, Дольношленского воеводства.

Объясняют, что демонтаж – это не только исполнение акта 2016 года о декоммунизации, но и историческая справедливость. Нельзя чтить память тех, кто убивал поляков в 1945 году. Об этом сказал президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

В 21 веке мы не можем научить следующие поколения поляков, что преступники, которые убивали и насиловали, заслуживают уважения. Это портит мир, а отсутствие учета тоталитарных систем и преступников делает этот мир хуже,

– считает он.

Он добавил, что памятники в честь красноармейцев не следует размещать в общественных местах, поскольку они прославляют преступную систему и преступников.

. По подсчетам Института национальной памяти, в польском публичном пространстве до сих пор стоит около 60 памятников в честь Красной Армии.

Коммунистические памятники демонтируют / Фото Instytut Pamięci Narodowej

В Польше сносят памятники / Фото Instytut Pamięci Narodowej



Фото Instytut Pamięci Narodowej

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