Цікаво, що сам процес ліквідації пам'ятників транслювали на телебаченні. До кінця дня повинні зненсти три скульптури.

Тим часом В окупованому Генічеську росіяни встановлюють пам'ятник Леніну

Комуністичні пам'ятники демонтовують у таких міста:

Сельдце;

Мєндзиблоччі Великопольського воєводства;

в Гарнарско, що у Дольношльонському воєводстві.

Пояснюють, що демонтаж це не тільки виконання акту 2016 року про декомунізацію, але й історична справедливість. Адже не можна поклонятись тим, хто убивав у 1945 році поляків. Про це сказав президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький.

У 21 столітті ми не можемо навчити наступні покоління поляків, що злочинці, які вбивали та ґвалтували, заслуговують на повагу. Це псує світ, а відсутність обліку тоталітарних систем і злочинців робить цей світ гіршим,

– вважає він.

Він додав, що пам'ятники на честь червоноармійців не варто розміщувати в громадських місцях, оскільки вони прославляють злочинну систему та злочинців.

Довідка. За підрахунками Інституту національної пам'яті, у польському публічному просторі досі стоїть близько 60 пам'ятників на честь Червоної Армії.

Комуністичні пам'ятники демонтовують ​/ Фото Instytut Pamięci Narodowej



У Польщі зносять пам'ятники / Фото Instytut Pamięci Narodowej



/ Фото Instytut Pamięci Narodowej

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