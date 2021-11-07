В Польше снова задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов
Источник:RMF24
В Польше снова задержали украинца, перевозившего нелегальных мигрантов. На этот раз задержаны также двое граждан Германии и по одному из Беларуси и Швеции.
Все водители перевозили нелегальных мигрантов. Об этом сообщил представитель полиции Подлясского воеводства Томаш Круп.
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Пограничники Польши задержали еще одного украинца
Пять водителей суммарно перевозили 14 нелегальных мигрантов. Из них 6 имеют курдское происхождение, 7 – граждане Сирии, еще один – Ирака.
Аресты произошли во время дорожных проверок в населенных пунктах Щиты-Дзенцолово, Ботьки, Гайновка, Грабувцы возле Белостока и в Раковице,
– заявил Круп.
Он также добавил, что задержали водителей за обвинение в содействии незаконного пересечения границы.
Кстати, полиция Подлясского воеводства объяснила, что за последние сутки обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта. Они незаконно попали в Польшу.
Наплыв мигрантов и задержание украинцев: коротко
- Наплыв мигрантов на границе с Польшей длится не первую неделю. Ведь из Беларуси к польской, литовской и латвийской границам направляются в разы больше беженцев из Ближнего Востока, чем обычно.
- Это случилось после очередных санкций ЕС относительно власти Лукашенко и после запрета для белорусских авиаперевозчиков летать над Евросоюзом. В ответ Лукашенко приступил к гибридной войне против ЕС.
- Кроме того, Польша арестовывает украинских водителей, перевозящих нелегалов.
- В частности, 29 октября, на трассе №66 в Бельск-Подляском неподалеку от польско-белорусской границы задержали 24-летнего украинца на Porsche Cayenne, который нелегально перевозил иракцев.