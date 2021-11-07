В Польше снова задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов

В Польше снова задержали украинца, перевозившего нелегальных мигрантов. На этот раз задержаны также двое граждан Германии и по одному из Беларуси и Швеции.

Все водители перевозили нелегальных мигрантов. Об этом сообщил представитель полиции Подлясского воеводства Томаш Круп.

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Пограничники Польши задержали еще одного украинца

Пять водителей суммарно перевозили 14 нелегальных мигрантов. Из них 6 имеют курдское происхождение, 7 – граждане Сирии, еще один – Ирака.

Аресты произошли во время дорожных проверок в населенных пунктах Щиты-Дзенцолово, Ботьки, Гайновка, Грабувцы возле Белостока и в Раковице,

– заявил Круп.

Он также добавил, что задержали водителей за обвинение в содействии незаконного пересечения границы.

Кстати, полиция Подлясского воеводства объяснила, что за последние сутки обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта. Они незаконно попали в Польшу.

Наплыв мигрантов и задержание украинцев: коротко