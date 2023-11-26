Россия, как дементор, уже 10 лет высасывает жизнь из Украины, – Rzeczpospolita

В 2013 году Украина была перед выбором – подписать ассоциацию с Евросоюзом или присоединиться к экономическому союзу с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Тогда Владимир Путин и начал свою захватническую войну против нашей страны и, как дементор, начал высасывать жизнь.

СМИ Польши отметили, что с начала Революции Достоинства исполнилось 10 лет, и сейчас Украина изменилась до неузнаваемости. А вот захватническая риторика России не изменилась, а наоборот – стала еще более агрессивной.

Важно Если бы Путин мог устроить еще один Голодомор, он бы это сделал, – Зеленский

Россию сравнили с дементором

Десять лет тому назад Украина стояла перед выбором – евроинтеграция или союз с Россией. Тогда беглый президент Виктор Янукович, который родом из Донецка, сначала якобы и хотел "идти в Европу", но выбрал Россию. Это вызвало массовые протесты на Майдане Незалежности, которые стали началом Революции Достоинства. К слову, в марте 2013 фонд "Демократическая инициатива" и Киевский международный институт социологии провели опрос среди украинцев, который показал - 51,9% населения поддерживают ассоциацию с ЕС, а 48,1% – склоняются к союзу с Россией.

В ноябре 2013 года Янукович начал подавлять протесты на Майдане Незалежности и разрешил насильно разгонять украинцев. В феврале 2014 года в Революции Достоинства произошел трагический день – силовики спецподразделения "Беркут" расстреляли украинцев, которых позже стали называть Героями Небесной сотни. После этого кровавого дня сопротивление украинцев невозможно было остановить и режим Януковича был свергнут. Тогда Янукович бросился бежать из Украины, но перед этим попросил поддержки у Кремля. В это время Путин воспользовался положением и Россия аннексировала Крым, а впоследствии – оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, создав там так называемые "народные республики".

В Rzeczpospolita отмечают, что Революция Достоинства в 2014 году качественно не изменила политику, ведь к власти пришли "знакомые лица". Так, президентом стал Петр Порошенко, который еще в 2012 году был в правительстве Януковича и Азарова и занимал должность министра экономического развития и торговли. Как отмечает СМИ Польши, в 2014 году власти сохранили олигархическую систему, а борьба с коррупцией была безрезультатной. Единственным прогрессом в отношениях ЕС и Украины стал безвизовый режим, запущенный в 2017 году.

Это происходило под огромным давлением киевской власти, которая должна была презентовать любые "успехи" обществу и доказывать, что Евросоюз действительно заботится об Украине.

– пишет Rzeczpospolita.

Новые люди в политике стали появляться в 2019 году, когда украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Тогда он набрал рекордные в истории Украины 73,3% голосов, а партия "Слуга народа" получила большинство мест в парламенте. Тогда власти начали цифровую трансформацию страны, а Владимир Зеленский пытался найти решение о войне, которую Россия развязала на Востоке.

Издание Rzeczpospolita сравнивает действия Путина с дементором – самыми страшными фигурами тьмы, высасывавшими жизнь из людей в романах Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Война продолжается и ежедневно истощает Украину. Как дементор в известном романе Джоан Роулинг. Эти самые страшные фигуры тьмы высасывали жизнь из людей. Россия, как дементор, высасывает жизнь из Украины,

– отмечает польское издание.

Украина платит огромную цену в войне

Пока Россия считала, что сможет навязать повестку дня, которую планировал Путин в отношении Украины, наша страна сопротивлялась. В Кремле мечтали, что заставят изменить политическую систему, впрочем, из этого ничего не вышло.

Сейчас 641 сутки полномасштабного вторжения России в Украину и наши защитники платят огромную цену, чтобы противостоять врагу. Польские СМИ отмечают, что эти потери – не измерить деньгами.

"Это тысячи убитых и раненых в войне против российского захватчика", – резюмирует издание.