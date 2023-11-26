ЗМІ Польщі наголосили, що від початку Революції Гідності минуло 10 років, й нині Україна змінилася до невпізнаваності. А ось загарбницька риторика Росії не змінилася, а навпаки – стала ще агресивнішою.

Важливо Якби Путін міг влаштувати ще один Голодомор, він би це зробив, – Зеленський

Росію порівняли з дементором

Десять років тому Україна стояла перед вибором – євроінтеграція або союз з Росією. Тоді президент-втікач Віктор Янукович, який родом з Донецька, спочатку нібито й хотів "йти в Європу", але обрав Росію. Це викликало масові протести на Майдані Незалежності, які стали початком Революції Гідності. До слова, у березні 2013 року фонд "Демократична ініціатива" та Київський міжнародний інститут соціології провели опитування серед українців, яке показало – 51,9% населення підтримують асоціацію з ЄС, а 48,1% – схиляються до союзу з Росією.

У листопаді 2013 року Янукович почав придушувати протести на Майдані Незалежності й дозволив силоміць розганяти українців. У лютому 2014 року у Революції Гідності стався найтрагічніший день – силовики спецпідрозділу "Беркут" розстріляли українців, яких пізніше стали називати Героями Небесної сотні. Після цього кривавого дня спротив українців неможливо було спинити й режим Януковича було повалено. Тоді Янукович кинувся тікати з України, але перед цим – попросив підтримки у Кремля. Саме тоді Путін скористався становищем й Росія анексувала Крим, а згодом – окупувала частину Донецької та Луганської областей, створивши там так звані "народні республіки".

У Rzeczpospolita наголошують, що Революція Гідності у 2014 році якісно не змінила політику, адже до влади прийшли "знайомі обличчя". Так, президентом став Петро Порошенко, який ще у 2012 році був в уряді Януковича й Азарова та обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі. Як зазначає ЗМІ Польщі, у 2014 році влада зберегла олігархічну систему, а боротьба з корупцією була безрезультатною. Єдиним прогресом у відносинах ЄС та України став безвізовий режим, який запустили у 2017 році.

Це відбувалося під величезним тиском київської влади, яка мала презентувати будь-які "успіхи" суспільству і доводити, що Євросоюз дійсно дбає про Україну,

– пише Rzeczpospolita.

Нові люди у політиці почали з'являтися у 2019 році, коли українці обрали президентом Володимира Зеленського. Тоді він набрав рекордні в історії України 73,3% голосів, а партія "Слуга народу" здобула більшість місць у парламенті. Тоді влада почала цифрову трансформацію країни, а Володимир Зеленський намагався знайти рішення щодо війни, яку Росія розв'язала на Сході.

Видання Rzeczpospolita порівнює дії Путіна з дементором – найстрашнішими постатями темряви, які висмоктували життя з людей у романах Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

Війна досі триває і щодня виснажує Україну. Немов дементор у відомому романі Джоан Роулінг. Ці найстрашніші постаті темряви висмоктували життя з людей. Росія, як дементор, висмоктує життя з України,

– зазначає польське видання.

Україна платить величезну ціну у війні

Поки Росія вважала, що зможе нав'язати порядок денний, який планував Путін щодо України, наша країна чинила спротив. У Кремлі мріяли, що змусять змінити політичну систему, втім з цього нічого не вийшло.

Нині триває 641 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну й наші захисники платять величезну ціну, аби протистояти ворогу. Польські ЗМІ наголошують, що ці втрати – не виміряти грішми.

"Це тисячі убитих і поранених у війні проти російського загарбника", – резюмує видання.