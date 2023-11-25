Глава держави сказав, що терористичний удар з боку Росії в День пам'яті жертв Голодомору означає, що Путін гордиться, що наслідує найбільших вбивць ХХ століття. Про це Зеленський заявив під час саміту Grain from Ukraine, пише 24 Канал.
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Зеленський заявив, що Путіна потрібно зупинити
"Якби він (Путін – 24 Канал) міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив", – сказав президент.
Саме тому, як наголосив Зеленський, Путіна потрібно зупинити. Глава держави висловив впевненість, що Україні обов'язково вдасться зупинити кремлівського диктатора.
Росія атакувала Україну в День пам'яті жертв Голодомору: що відомо
- В Україні та світі сьогодні вшановують пам'ять жертв Голодомору. У 1932 – 1933 уряд СРСР спровокував штучний масовий голод в Україні. Унаслідок геноциду українців загинуло від 4 до 10 мільйонів людей.
- У суботу, 25 листопада, коли в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору, Росія завдала масованого удару дронами-камікадзе.
- Російські військові випустили по Україні рекордну кількість "Шахедів" – 75. Основним напрямком удару Росії був Київ. Однак окупанти під час атаки не досягли цілей.
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що українські військові знешкодили 74 дрони.
- Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку, заявив, що це свідомий терор з боку Росії. Він зазначив, що керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати.