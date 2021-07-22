В Польше украинца раздавила 10-тонная труба

Трагедия произошла в польском Бжозовце. Поднятая десятитонная труба упала на 50-летнего мужчину. Несмотря на усилия медиков, пострадавшего спасти не удалось.

По информации СМИ, погибший был гражданином Украины. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Из-под трубы мужчину вытаскивали спасатели

В Государственной пожарной службе отметили, сначала мужчина получил сильный удар во время падения трубы, а затем она его зажала. Именно спасатели первыми прибыли на место трагедии и вытаскивали пострадавшего, который был в ловушке.

Они и проводили реанимационные мероприятия до приезда медиков. Врачи, несмотря на все усилия, были вынуждены констатировать смерть.

Ранее в Польше утонули двое украинцев

Отметим, что недавно в Польше произошла еще одна трагедия с гражданином Украины. 17 июля 59-летний мужчина утонул в курортном городе Крыница-Морска.

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А за день до этого резонансное событие ужаснуло Польшу и Украину. Во время отдыха утонул 2-летний мальчик из Украины. Он вместе с родителями находился на озере Шперек в Великопольском воеводстве. Пока родители спали после вечеринки, ребенок вышел из дома и погиб в водоеме.