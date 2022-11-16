Об этом 24 каналу сказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. В то же время он отметил, что Польша не намерена выдвигать Украине никаких претензий и полностью придерживается партнерских, дружеских отношений с нашей страной.

Кстати В Польше упала, вероятно, украинская ракета: обозреватель уверен, что в этом и была цель России

Как часто страны Альянса прибегают к таким действиям

Романюк отметил, что страны НАТО не слишком часто применяют 4 статью. В последний раз Турция требовала от Альянса применить 4 и 5 статьи из-за сбития самолета Су-27 на своей территории, когда российские войска были в Сирии. Но тогда НАТО отказало ей в связи с тем, что это не подпадает под действие устава Альянса.

Он отметил, что сейчас почти аналогичная ситуация произошла в Польше. Но предварительный анализ и доклад разведки США дали понять Джо Байдену, что нужно более тщательно изучить этот вопрос, поскольку это могла быть не российская ракета, а ракета ПВО Украины из-за возможного технического сбоя.

Мы должны понимать, что С-300 советской системы разработки 70-х годов – им на сегодняшний день уже более 50 лет и поэтому вполне возможно, что произошел технический сбой курса полета ракет,

– заявил Романюк.

Поэтому, по его словам, вероятно, что сработала система самоликвидации ракет и в результате их падения погибли два поляка. А у НАТО есть такое понятие как протокол и в случаях чрезвычайных ситуаций оно строго придерживается буквы закона и той процедуры, которая предусмотрена – Альянс изучает все, пока не получит достоверную информацию о происхождении ракет.

"Тема на 90% исчерпана"

Романюк отметил, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о готовности Украины присоединиться к расследованию этого трагического инцидента и наши специалисты могут немедленно уехать в Польшу, чтобы вместе выяснить, как это произошло, и не допустить подобного дальнейшего.

Я думаю, что в общем на 90% тема, так сказать, исчерпана,

– заявил глава общественной организации "Украина в НАТО".

Он отметил, что уже президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна выдвигает Украине никаких претензий, что поляки полностью придерживаются партнерских, дружеских, стратегических, союзнических отношений с Украиной.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что, хоть ракеты из Украины, но вина за этот инцидент полностью лежит на российской стороне. Потому что Украина применяла ПВО для того, чтобы сбить ракеты, выпущенные оккупантами по нашей территории. Если бы Россия не обстреливала Украину, то не было бы этого инцидента.

Поэтому все стороны признали, что в рамках инициативы нарушить статью 4 устава НАТО – тема исчерпана,

– подчеркнул Романюк.

Он считает, что дальше будут вестись консультации, будут только двусторонние украинско-польские отношения и расследование, каким образом ракета сбилась с курса и почему улетела на территорию Польши. Возможно, Украина компенсирует двум семьям нанесенный нашими двумя ракетами моральный и материальный ущерб. Вероятно, что Польша откажется от нашей компенсации и сама поможет семьям пострадавших.

Что известно о падении ракеты в Польше 15 ноября