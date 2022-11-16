Про це 24 каналу сказав голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Водночас він зауважив, що Польща не має наміру висувати Україні жодних претензій і повністю дотримується партнерських, дружніх відносин з нашою країною.

До речі У Польщі впала, ймовірна, українська ракета: оглядач певен, що в цьому й була мета Росії

Як часто країни Альянсу вдаються до таких дій

Романюк зазначив, що країни НАТО не дуже часто застосовують 4 статтю. Востаннє Туреччина вимагала від Альянсу застосувати 4 і 5 статті через збиття літака Су-27 на своїй території, коли російські війська були в Сирії. Але тоді НАТО їй відмовило у зв'язку із тим, що це не підпадає під дію статуту Альянсу.

Він зауважив, що тепер майже аналогічна ситуація сталася в Польщі. Але попередній аналіз і доповідь розвідки США дали зрозуміти Джо Байдену, що потрібно більш ретельно вивчити це питання, оскільки це могла бути не російська ракета, а ракета ППО України через можливий технічний збій.

Ми повинні розуміти, що С-300 радянської системи розробки 70-х років – їм на сьогодні вже понад 50 років і тому цілком можливо, що стався технічний збій курсу польоту ракет,

– заявив Романюк.

Тому, за його словами, ймовірно, що спрацювала система самоліквідації ракет й унаслідок їх падіння загинуло двоє поляків. А у НАТО є таке поняття як протокол і у випадках надзвичайних ситуацій воно строго дотримується букви закону й тієї процедури, яка передбачена, – Альянс вивчає все, поки не отримає достовірну інформацію щодо походження ракет.

"Тема на 90% вичерпана"

Романюк зауважив, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив про готовність України долучитися до розслідування цього трагічного інциденту й наші фахівці можуть негайно виїхати в Польщу, щоб разом з'ясувати, як це сталося, та не допустити подібного надалі.

Я думаю, що в загальному на 90% тема, так би мовити, вичерпана,

– заявив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Він зауважив, що вже й президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна висуває Україні жодних претензій, що поляки повністю дотримуються партнерських, дружніх, стратегічних, союзницьких відносин з Україною.

За його словами, канцлер ФРН Олаф Шольц так само заявив, що, хоч ракети з України, але вина за цей інцидент повністю лежить на російській стороні. Тому що Україна застосовувала ППО для того, щоб збити ракети, які були випущені окупантами по нашій території. Якби Росія не обстрілювала Україну – то не було би цього інциденту.

Тому всі сторони визнали, що в межах ініціативи порушити статтю 4 статуту НАТО – тема вичерпана,

– наголосив Романюк.

Він вважає, що далі будуть вестися консультації, будуть лише двосторонні українсько-польські відносини та розслідування, яким чином ракета збилися з курсу та чому полетіла на територію Польщі. Можливо, Україна компенсує двом сім'ям завдані нашими двома ракетами моральні й матеріальні збитки. Ймовірно також, що Польща відмовиться від нашої компенсації й сама допоможе сім'ям постраждалих.

Що відомо про падіння ракети в Польщі 15 листопада