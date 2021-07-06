В Польше вертолет с украинцами упал в озеро: есть пострадавшие

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши утром 5 июля в озеро упал частный вертолет. На его борту находились 3 украинца, все оказались в больнице.

Вертолет с украинцами упал в озеро Талты. К спасателям информация об аварии поступила в 9:26.

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В Польше упал вертолет с украинцами

По словам очевидцев, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Он начал опускаться, а затем упал в воду, в результате чего полностью затонул.

Пострадали 3 украинцев

В результате инцидента 3 человека оказались в воде. Туристы, проезжавшие мимо на моторной лодке, подобрали потерпевших. Впоследствии пассажиров вертолета доставили в больницу.

На борту вертолета находились украинцы, проживающие в Польше. Больше всего в результате аварии пострадала женщина – с повреждением позвоночника ее госпитализировали в больницу в Гижицко. Кроме того, травму получила и ее 17-летняя дочь. Девочку вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы доставили в Ольштын.

Пилот сейчас находится в больнице в Гижицко на наблюдении. Других людей на борту не было.

Обломки вертолета нашли

Спасатели обнаружили и осмотрели на глубине 13 метров обломки вертолета. Также зафиксировали утечку топлива в озеро. По словам Рафала Мельника из Ольштынской пожарной части, утечка не является угрожающей, потому что топливо испаряется.

Утром 6 июля российский пассажирский самолет Ан-26 разбился на Камчатке от удара о скалу . Погибли все, кто был на борту – 22 пассажира и 6 членов экипажа.

В Польше вертолет с украинцами упал в озеро / Фото RMF24

Вертолет с украинцами упал в озеро Талты: смотрите карту