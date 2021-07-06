В Польше внезапно умерла молодая украинка: без матери остался 3-летний ребенок

В польском городе Кепно 3 июля умерла 24-летняя жительница Тернополя Натия Кирия. Девушке внезапно стало плохо, когда она вместе с мамой возвращалась с работы.

Украинку вертолетом увезли в Познань

Недавно Натия вместе с 3-летним сыном переехала в Польшу. Там жила и работала ее мама.

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3 июля женщины возвращались с работы на автозаправочной станции. Натии стало плохо и ее отвезли в местную амбулаторию с подозрением на кровоизлияние. Однако там не было надлежащего оборудования, поэтому девушку вертолетом доставили в Познань.

Через несколько часов она умерла в реанимации. Родственники тернополянки говорят, что результат вскрытия и причину смерти официально не сообщили.

Теперь родные собирают деньги, чтобы отправить тело умершей в Украину.



В Польше умерла молодая мама из Тернополя / Фото "20 минут"