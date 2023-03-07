В Польше во время демонтажа здания упало тело, завернутое в ковер

Во время демонтажных работ на территории электростанции Сталева Воля в Польше обвалился потолок, вниз упал ковер. В нем были завернуты остатки человека.

Ужасную находку обнаружили на улице Вонская в имении Энергетик, на территории электростанции Сталева Воля.

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В ковре были человеческие останки

В начале февраля на ТЭЦ Сталева Воля сносили неиспользовавшееся здание, под которым проходили теплопроводы. Во время демонтажа в один момент обрушилось перекрытие чердака, с которого что-то свалилось. Когда рабочие подошли поближе, оказалось, что это ковер с костями.

Работы приостановили, на место вызвали полицию и прокуратуру. Доказано, что это останки человека.

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Остатки могли лежать на чердаке около 10 лет

По оценкам экспертов, время обнажения костей около 10 лет. На месте не обнаружили никаких документов или предметов, позволяющих провести опознание.

Пока не удалось установить личные данные погибшего, сообщил глава окружной прокуратуры стальной воли Адам Черпятка.

Посттравматических изменений на костях, свидетельствующих о причастности третьих лиц, не было,

– отметил Адам Черпятка.