В Польше усилили проверки после нападений на школы: задержали 76 человек
В Польше ужесточают меры безопасности в учебных заведениях на фоне нападений и сообщений о новых возможных угрозах. Правоохранительные органы также следят за активностью в интернете и реагируют на сигналы о потенциальной опасности.
Об этом 10 октября сообщила польская полиция в социальной сети X.
Сколько человек задержали?
По данным полиции, по всей стране проверили почти 50 тысяч учебных заведений. По состоянию на 6:00 правоохранители зафиксировали 231 инцидент, по которым проводят процессуальные действия в связи с обоснованным подозрением в совершении правонарушений, и задержали 76 человек.
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства каждого случая. Также они круглосуточно отслеживают интернет и реагируют на все сообщения о возможных угрозах.
Почему в Польше усилили меры безопасности?
Масштабные проверки проходят на фоне недавних нападений на учебные заведения в Мазовецком воеводстве, административным центром которого является Варшава, а также сообщений о возможных новых атаках.
В частности, недалеко от города Вишкув 15-летнего подростка подозревают в убийстве сотрудницы школы и ранении еще двух человек. В городе Остроленка на северо-востоке Польши в результате нападения с ножом пострадали ученики.
Кроме того, из-за опасений новых нападений в некоторых районах Польши ранее закрывали школы и детские сады или перевели обучение в дистанционный формат.