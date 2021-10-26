В Польше задержали украинца, который устроил дебош на вокзале и нанес большой ущерб

Варшавская полиция 21 октября разыскала украинца, который несколько месяцев назад разбил помещение железнодорожного вокзала. Теперь мужчине грозит до 5 лет заключения.

Мужчину разыскали, потому что он оставил личные вещи

Украинец устроил большой погром в недавно отремонтированном помещении. Сумму нанесенного им ущерба оценили в 66 тысяч злотых.

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Злоумышленник повредил:

подвесной потолок,

электрические и телекоммуникационные установки,

кондиционер,

вентиляцию,

компьютеры,

жалюзи,

дверь.

После этого он скрылся с местами происшествия, однако забыл свои вещи. Поиски подозреваемого осложнились из-за того, что у него не было постоянного места жительства. Однако благодаря оставленным вещам украинца удалось найти.

В Польше задержан украинец, который мог перевозить нелегалов

23 октября польские полицейские установили, что в автобусе Renault украинец перевозил 12 человек, нелегально попавших на территорию страны. Правоохранители начали преследование, однако им мешал автомобиль Nissan.

Водителю буса удалось скрыться, а водителем легковушки также был украинец. Его задержали после того, как во время гонки он столкнулся с другим автомобилем и устроил ДТП.