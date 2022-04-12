В Польше задержан россиянин, собиравший информацию о войсках НАТО, – СМИ
Источник:RMF24
На территории соседней Польши задержан россиянин, живущий в европейской стране 18 лет. Почему это произошло – читайте дальше.
Задержанный подозревается в работе с российскими спецслужбами. В Польше считают, что россиянин мог собирать данные о польских вооруженных силах и войсках НАТО.
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В Польше задержан россиянин
Пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб сообщил, что военная контрразведка собрала доказательства, свидетельствующие о том, что мужчина занимался сбором информации по заданию российских спецслужб.
Речь идет о военной готовности Вооруженных сил Польши и войсках Североатлантического Альянса. Россиянина задержали еще 6 апреля. Он будет находиться под стражей в течение трех месяцев.
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