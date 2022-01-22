В Польше зафиксировали антирекорд по количеству больных COVID-19 в сутки
Источник:твиттер Минздрава Польши
В Польше за прошедшие сутки, 21 января, зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом.
В стране почти 40 тысяч новых больных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Польши.
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В Польше за сутки почти 40 тысяч больных COVID-19
У нас 36 665 новых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом,
– сообщили в ведомстве.
Там также объяснили, какое количество больных по воеводствам. Отдельно:
- Мазовецкое – 6227;
- Силезское – 5923;
- Малопольское – 4207;
- Нижнесилезское – 3203;
- Великопольское – 2587;
- Подкарпатское – 2403;
- Поморское – 2251;
- Лодзинское – 1765;
- Люблинское воеводство – 1697.
Кстати, наибольшее количество больных в Польше был 1 апреля 2021 года – тогда зафксовали 35 253 случая заражения в сутки. Кроме того, за все время пандемии в стране заболели 4 443 217 человек, умерло 103 626 человек.
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Полный текст публикации Минздрава Польши
Мы имеем 36 665 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом из воеводств: Мазовецкое – 6227, Силезское – 5923, Малопольское – 4207, Нижнесилезское – 3203, Великопольское – 2587, Подкарпатское – 2403, Поморское – 2251, Лодзинское – 1765, Люблинское – 1697.