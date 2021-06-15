На Польшу осуществили беспрецедентную кибератаку

На Польшу осуществили широкомасштабную кибератаку, которая задела работу многих учреждений. Из-за этого премьер-министр стран созывает закрытое заседание парламента.

О нападении в сети рассказал представитель правительства Петр Мюллер. Он подчеркнул, что от деятельности хакеров пострадали пользователи электронной почты.

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В сеть слили разговор между несколькими польскими чиновниками

Одним из пострадавших от кибернападения ранее стал руководитель канцелярии главы Совета министров Польши Михал Дворчик. Взломали электронную почту, которая принадлежала ему и его жене, также "хакнули" и его страницы в соцсетях.

Разговор между Дворчиком, премьером Матеушом Моравецким и министром экономического развития Ярославом Говином опубликовали в телеграме.

Дворчик предположил, что к атаке могут быть причастны российские хакеры.

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Коротко об угрозах от российских кибератак: