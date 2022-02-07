В Польшу прибыла еще одна группа военных США: высадилась возле границы Украины

Еще одна группа американских военных прибыла в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО. Контингент высадился в 70 километрах от Украины.

США ужесточают позиции Альянса на фоне угрозы вторжения России в Украину. Поэтому страна снова отправила военных в Польшу.

Читайте также Польша разместит дополнительные войска США на территории рядом с Украиной

Группа военных США прибыла в Польшу

В аэропорт Жешува 7 февраля прибыла еще одна группа военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Город расположен в 70 километрах от украинской границы.

Издание сообщает, что в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1 700 американских военных. Накануне в Жешув прибыли несколько десантных групп 82-й дивизии США.

Командир дивизии Кристофер Донахью отметил, что десантники высадились в Польше, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников Альянса.

В Польшу прибыла еще одна группа военных США: Фото Минобороны Польши

США увеличили количество военных в Европе: что известно

На фоне угрозы российской агрессии США решили усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. В Вашингтоне отметили необходимость гарантий защиты для союзников.

Американцы отправили свой контингент в Румынию, Польшу и Германию. В общей сложности количество военных США в Европе увеличилось на 2 000 человек.

Военные США прибыли в польский Жешув: смотрите карту

К теме – о переговорах Франции, Польши и Германии относительно Украины: смотрите видео