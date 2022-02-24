Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь компании Кшиштоф Мочульский.

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Все рейсы LOT из Польши в Украину отменены,

– сообщал Мочульский.

Речь идет о рейсах в Киев, Львов и Одессу.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) предупредило авиакомпании в четверг, 24 февраля, избегать полетов над Украиной и быть "крайне осторожными" в воздушном пространстве в пределах 100 морских миль (185 километров) от белорусско-украинского и российско-украинской границ.

Lufthansa, AirFrance, Emirates и ряд других компаний тоже уже приостановили полеты.

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После начала российского вторжения, под утро 24 февраля, стала закрывать воздушное пространство над своей территорией. Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских рейсов из-за "высоких рисков безопасности".

Накануне также стало известно, что в Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты.