Про це повідомив журналістам прессекретар компанії Кшиштоф Мочульський.

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Всі рейси LOT із Польщі в Україну скасовані,

– повідомляв Мочульський.

Мовиться про рейси до Києва, Львова та Одеси.

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) попередило авіакомпанії у четвер, 24 лютого, уникати польотів над Україною та бути "вкрай обережними" у повітряному просторі в межах 100 морських миль (185 кілометрів) від білорусько-українського та російсько-українського кордонів.

Lufthansa, AirFrance, Emirates та низка інших компаній теж вже призупинили польоти.

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Після початку російського вторгнення, під ранок 24 лютого, Україна почала закривати авіаційний простір над своєю територією. Зокрем, повітряний простір закрили закрили для цивільних рейсів через "високі ризики безпеки".

Напередодні також стало відомо, що у Харкові та Дніпрі тимчасово закрили аеропорти.