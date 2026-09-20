Есть вопрос: способна ли Польша отражать российские ракеты

Польша усиливает свою противовоздушную оборону. Там развертывают дополнительные батареи Patriot и закупают новые ракеты для перехвата российских воздушных целей. В то же время существуют и определенные проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Центра политических исследований Анатолий Курносов. По его словам, после инцидентов с падением вражеских целей осенью 2025 года польское правительство существенно укрепило свой военный потенциал. В настоящее время страна уже располагает двумя батареями систем Patriot с 16 пусковыми установками. Для эффективного уничтожения баллистических ракет Варшава дополнительно закупает ракеты PAC-3.

Что сдерживает оборону?

Как подчеркнул Курносов, для борьбы с авиацией и дронами поляки также развертывают комплексы PAC-2. Однако главной проблемой остается функционирование армии в условиях действующих нормативных актов. Тут есть вопросы.

Польша готовится к подобным провокациям и обладает мощным потенциалом. Проблема лишь в том, что Польша, как и другие страны Альянса, до сих пор живет по законодательству мирного времени,

– отметил эксперт.

Аналитик рассказал о польской ПВО: смотрите видео 24 Канала

Сигналы для Москвы и внутренняя политика

Недавно министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил о способности европейской коалиции быстро разгромить военный потенциал России. Курносов считает это четким стратегическим предупреждением для Кремля. Если украинские силы уже уничтожили значительную часть вражеских ресурсов, то союзники по НАТО способны ликвидировать оставшиеся нефтеперерабатывающие и промышленные мощности агрессора.

Аналитик также прокомментировал резонансные слова Кароля Навроцкого о риске потери территорий. Он пояснил, что речь шла исключительно об историческом контексте времен Второй мировой войны, а не о готовности уступать земли сегодня. Несмотря на активизацию пророссийской агентуры и рост рейтингов ультраправой "Конфедерации" до 23%, поддержка Украины остается приоритетом для польского правительства.

Добавим, что Россия может готовить удары по пунктам пропуска на польской границе. Военные эксперты предупреждают, что враг пытается проверить реакцию европейского сообщества.