Про це 24 Каналу розповів аналітик Центру політичних студій Анатолій Курносов. За його словами, після інцидентів із падінням ворожих цілей восени 2025 року польський уряд суттєво наростив військовий потенціал. Наразі країна вже має дві батареї систем Patriot із 16 пусковими установками. Для ефективного знищення балістики Варшава додатково закуповує ракети PAC-3.

Що гальмує оборону?

Як наголосив Курносов, для боротьби з авіацією та дронами поляки також розгортають комплекси PAC-2. Проте головною проблемою залишається функціонування армії в умовах чинних нормативних актів. Тут є питання.

Польща готується до подібних провокацій та володіє потужним потенціалом. Проблема лише в тому, що Польща, як і інші країни Альянсу, досі живе за законодавством мирного часу,

– зазначив експерт.

Аналітик розповів про польську ППО: дивіться відео 24 Каналу

Сигнали для Москви та внутрішня політика

Нещодавно міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив про здатність європейської коаліції швидко розгромити військовий потенціал Росії. Курносов вважає це чітким стратегічним застереженням для Кремля. Якщо українські сили вже знищили значну частину ворожих ресурсів, то союзники по НАТО здатні ліквідувати решту нафтопереробних та промислових потужностей агресора.

Аналітик також прокоментував резонансні слова Кароля Навроцького про ризик втрати територій. Він пояснив, що це був суто історичний контекст часів Другої світової війни, а не готовність поступатися землями сьогодні. Попри активізацію проросійської агентури та зростання рейтингів ультраправої "Конфедерації" до 23%, підтримка України залишається пріоритетом для польського уряду.

Додамо, Росія може готувати удари по пунктах пропуску на польському кордоні. Військові експерти попереджають, що ворог намагається перевірити реакцію європейської спільноти.