Польская железная дорога упрощает правила бесплатного пользования поездами для украинцев

Десятки тысяч украинцев нашли в Польше безопасное убежище. Страна делает все возможное, чтобы граждане чувствовали себя максимально комфортно.

Польская железная дорога сделала проезд для граждан Украины бесплатным. Правила использования этой помощи стали еще проще.

Читайте также После критики Орбана его спикер все же решился осудить военные преступления россиян в Буче

Упрощение правил

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом в поезде в Польше, не обязательно иметь паспорт или номер PESEL. Хватит даже билета на поезд от "Укрзализныци", оформленного в Украине для проезда в Польше. Билет дает право на бесплатный проезд не только в день пересечения границы, но и в дальнейшем.

Пользоваться бесплатным проездом в поездах 2 класса TLK и IC имеют право украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля. Воспользоваться этим правилом могут:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Смотрите также – К встрече Зеленского и Путина почти все готово, – Арахамия