"Руска ку**а", – польские фаны пришли "с песней" под российское посольство в Берлине
В Берлине польские футбольные фанаты спели песню "Руска ку**а". Они исполнили эту песню возле российского посольства в Германии.
Эта песня родилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Название говорит само за себя.
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Подробности инцидента
Национальная сборная Польши сегодня, 21 июня, играет против Австрии. Перед матчем воспрянувшие духом поляки пошли к российскому посольству в Берлине петь "руска ку**а".
В сети появилось видео, как футбольные фанаты выкрикивают припев под яркие барабанные ритмы.Обратите внимание. В видео ненормативная лексика. Рекомендуем к просмотру только совершеннолетним.
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Стоит отметить, что сборные Австрии и Польши уже вышли на поле.
Команды считались главными аутсайдерами группы D, однако первые туры показали, что австрийцы и поляки готовы прыгать выше головы.
Первый тайм закончился со счетом 1:1, однако пока ничья не выгодна обеим командам. Она, скорее всего, оставит обе сборные за бортом плей-офф.