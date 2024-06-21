Ця пісня народилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Назва говорить сама за себе.

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Подробиці інциденту

Національна збірна Польщі сьогодні, 21 червня, грає проти Австрії. Перед матчем піднесені духом поляки пішли до російського посольства в Берліні співати "руска ку**а".

У мережі з'явилося відео, як футбольні фанати вигукують приспів під яскраві барабанні ритми.

Зверніть увагу. У відео ненормативна лексика. Рекомендуємо до перегляду лише повнолітнім.

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Варто зазначити, що збірні Австрії та Польщі вже вийшли на поле.

Команди вважались головними аутсайдерами групи D, однак перші тури показали, що австрійці та поляки готові стрибати вище голови.

Перший тайм закінчився рахунком 1:1, однак наразі нічия не вигідна обом командам. Вона, скоріше за все, залишить обидві збірні за бортом плей-оф.