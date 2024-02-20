Уже образовались километровые очереди, некоторые водители неделю живут в своих фурах. Ведущая 24 Канала София Трощук заметила во время протеста интересную деталь на границе "Медыка-Шегини".

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Позиция польских фермеров

Поляки вышли на протест из-за политики ЕС. Мол, на польских аграриев уже действуют их требования, а на Украину нет, и транзит разрешен. Таким образом украинское зерно дешевле польского и, мол, создает конкуренцию. Это поляки отобразили во время протеста, перечеркнув маркером флаг ЕС, который висит близко к границам.

"Очень странный кадр, потому что Польша и Евросоюз – это, казалось бы, демократия, и страны-члены, которые сейчас там есть, пока радуются этому. Но видите, протестующих не устраивает политика Еврокомиссии, Брюсселя, в целом, которая касается агропродукции, которая поступает из Украины в частности", – отметила Трощук.

Ведущая пообщалась с польскими фермерами, которые говорят, мол, украинское зерно некачественное, но доказательств этому привести не могут. Протестующие не имеют какого-то конкретного списка требований и когда, собственно, они разблокируют границу.

Очень часто среди этих протестующих есть такие, которые пытаются воспроизводить российскую пропаганду. Они нам говорили о том, что эта война не такая, как нам здесь в Украине представляется, оказывается, она достаточно далеко от них, и прочее,

– добавила она.

Польские фермеры отмечают, что их не слышит ни одна власть. А стоят они на границе за свои деньги.

"Мы все здесь стоим за свои деньги. И два года назад те же люди были здесь, чтобы помогать вам. Я два года назад тоже здесь был и за свои деньги купил машину товарищу, который пошел воевать на восток. Тогда два года назад я был за украинцев, я сейчас стою здесь за свои интересы и интересы коллег", – объяснил польский фермер-протестующий.

Ситуация с очередями

По словам Софии Трощук, очереди из фур, которые направляются в Украину, тянутся на десятки километров и разрываются на крупные города, где нельзя стоять на обочинах дороги по польским правилам. Поэтому точно посчитать сколько автомобилей стоит на каждом пункте пропуска сложно.

"Некоторые водители рассказывают о том, что вне очереди пропускают, например, польские грузовики. Протестующие говорят, будем пропускать одну машину в час, и они пропускают польскую фуру, а украинские водители сидят и мерзнут, потому что погода сейчас на самом деле по этой линии границы ужасная", – отметила ведущая.

Как ранее сообщалось, уже несколько дней подряд украинские водители стоят на границе, а некоторые вообще неделю. Поблизости нет ни магазинов, ни туалетов, заканчивается топливо.

Я экономлю на еде, чтобы можно было заправиться,

– заметил один украинский водитель в интервью.

По его подсчетам, за сегодняшний день проехало всего две машины с гуманитарным грузом. Поэтому очереди оттягиваются все дальше.

Блокирование границы: основное