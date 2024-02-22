Как заявили фермеры, протесты пройдут под лозунгом "Звездный марш на столицу".
Смотрите также Мне жаль, что так произошло, но Польша имеет право на протест, – Дуда о рассыпанном зерне
Протесты пройдут в Варшаве
Отмечают, что фермеры планируют собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда направиться в Сейм, а затем в офис премьер-министра Польши Дональда Туска.
"В следующий вторник фермеры планируют начать забастовку в Варшаве под лозунгом "Звездный марш в столицу". Фермеры хотят собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда пойти перед Сеймом, а затем перед офисом премьер-министра", – пишет издание.
Также фермеры планируют встретиться с Туском и представить ему петицию, в которой они требуют ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и выхода польского правительства из "Зеленого соглашения" ЕС.
Ранее премьер-министр Польши на пресс-конференции заверил, что не прекратит пытаться защитить интересы своих граждан.
Почему протестуют фермерыПротив низких цен на сельскохозяйственную продукцию, Европейского зеленого соглашения и дешевого импорта сельскохозяйственной продукции из-за пределов Европейского Союза. Также протестующим не нравится, что они сами должны придерживаться ограничительных правил аграрной политики ЕС, а фермеры из других стран, не входящих в ЕС, которые экспортируют продукцию на рынок ЕС, от них отстранены.
Актуально о протестах поляков
- 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли 6 пунктов пропуска на границе с Украиной. Акцию собираются продолжить до апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Польши и ЕС из-за протестов фермеров. Он предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.
- Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств обеих стран пройдет 28 марта в Варшаве.