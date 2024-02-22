Як заявили фермери, протести пройдуть під гаслом "Зоряний марш на столицю".

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Протести пройдуть у Варшаві

Зазначають, що фермери планують зібратися перед Палацом культури і науки, звідти попрямувати до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Наступного вівторка фермери планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом "Зоряний марш до столиці". Фермери хочуть зібратися перед Палацом культури та науки, звідти піти перед Сеймом, а потім перед офісом прем'єр-міністра", – пише видання.

Також фермери планують зустрітись із Туском та представити йому петицію, в якій вони вимагають обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу польського уряду з "Зеленої угоди" ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Польщі на прес-конференції запевнив, що не припинить намагатися захистити інтереси своїх громадян.

Чому протестують фермери Проти низьких цін на сільськогосподарську продукцію, Європейської зеленої угоди та дешевого імпорту сільськогосподарської продукції з-за меж Європейського Союзу. Також протестувальникам не подобається, що вони самі повинні дотримуватися обмежувальних правил аграрної політики ЄС, а фермери з інших країн, що не входять до ЄС, які експортують продукцію на ринок ЄС, від них відсторонені.

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