Высыпанное украинское зерно: какая реакция в ЕС на действия польских фермеров

Польские фермеры 11 февраля остановили украинские грузовики и высыпали из них часть зерна. Стало известно, как в ЕС отреагировали на этот инцидент.

В Еврокомиссии продолжают вести переговоры между Украиной и государствами-членами ЕС относительно протестов фермеров. В Брюсселе призывают к поиску мирного решения, которое не будет подрывать экономику Украины. Об этом заявил представитель ЕК Олаф Гилл, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Как реагируют в ЕС на ситуацию с высыпанным зерном

По словам представителя Европейской комиссии, ЕК еще не имеет официальной позиции относительно нового инцидента, который произошел на границе с Украиной. Он отметил, что Еврокомиссия продолжает проводить встречи с Киевом и приграничными государствами-членами ЕС. Также он добавил, что в последнее время переговоры велись между польским правительством и Брюсселем.

Общая позиция Комиссии заключается в том, что мы пытаемся найти решение, которое позволят нам сохранить максимальную экономическую поддержку Украины. Например, предложение по автономным торговым мерам, одновременно защищая особенно чувствительные сектора для наших производителей сельскохозяйственной продукции,

– сказал Олаф Гилл.

По его мнению, лучшим средством для решения этих вопросов в средне- и долгосрочной перспективе остается координационная платформа. Однако, встречи в рамках этой платформы не собирались с сентября.

В ЕК есть надежда, что удастся преодолеть эти проблемы с помощью этого или другого форматов.

"Начальная позиция нового польского правительства, которую мы увидели, заключалась в том, что они готовы снова участвовать в этом формате. Именно там, по нашему мнению, должна быть проведена работа – не на границе, не в напряженной ситуации, за столом переговоров", – отметил представитель Еврокомиссии.

Полиция Польши начала расследование

Польские фермеры 11 февраля повысили градус напряжения своего протеста.

По данным польской полиции, инцидент касается трех украинских грузовиков, которые пересекли границу. Около 11:30 польские фермеры их остановили и высыпали зерно. Местные комиссары сообщили, что они проводят проверку, устанавливают личные данные людей, которые принимали участие в ней и опрашивают опрашиваем свидетелей.

Также польские правоохранители сообщили, что драки или другой опасной ситуации во время инцидента не было. Известно, что они продолжают собирать доказательства, после чего материалы дела передадут в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.

По словам очевидцев, из каждого грузовика протестующие высыпали по 3 тонны зерна.