Чуткое видео с передовой опубликовал руководитель волонтерской бригады боевых медиков Демьян Дуда. На записи видно, что он успокаивает раненого бойца.

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Медик-волонтер отметил, что события на видео происходят в Соледаре Донецкой области. Там тяжело ранили одного из украинских военнослужащих.

Все будет хорошо, братик. Будешь жить!
– успокаивает Дуда бойца.

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Также Дуда отметил, что вместе с собратьями они испытывают импровизированный медицинский эвакуационный автомобиль в труднопроходимой местности.

"Мы имеем ограниченное поле действий с пострадавшим из-за малых габаритов внедорожника и его высокой мобильности", – отметил медик.

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