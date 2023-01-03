Чуйне відео з передової опублікував керівник волонтерської бригади бойових медиків Дем'ян Дуда. На записі видно, що він заспокоює пораненого українського бійця.

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Медик-волонтер зазначив, що події на відео відбуваються у Соледарі Донецької області. Там важко поранили одного з українських військовослужбовців.

Все буде добре, братику. Житимеш!

– заспокоює Дуда бійця.

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Також Дуда зазначив, що разом з побратимами вони випробовують імпровізований медичний евакуаційний автомобіль у важкопрохідній місцевості.

"Ми маємо обмежене поле дій з потерпілим через малі габарити позашляховика та його високу мобільність", – зазначив медик.

Де розташований Соледар: дивіться карту

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