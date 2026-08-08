Польские МиГ-29 по-прежнему нужны Украине: авиаэксперт объяснил, в чем проблема

Переговоры между Украиной и Польшей о передаче 4 истребителей МиГ-29 продолжаются. Эти самолеты действительно нужны нашему государству.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, история с четырьмя польскими МиГ-29 тянется уже несколько лет. Существует ряд проблем, из-за которых не удается прийти к соглашению.

Что не так с польскими МиГ-29?

По словам Криволапа, Польша вывела эти четыре истребителя из эксплуатации. Там уже отказались продавать их Болгарии, где хотели использовать их на запчасти.

В то же время Украина и Польша сходятся во мнении, что эти самолеты нужно модернизировать и использовать. Однако проблема заключается в том, кто будет платить за модернизацию и где взять запчасти.

Там есть много запчастей, которых нет ни в Польше, ни в Украине. Кроме того, чтобы довести эти истребители до стандартов взаимодействия по протоколам НАТО, нужно еще вложить деньги. Стороны стремятся решить этот вопрос. Ведь тогда Украина получит четыре дополнительных самолета. А это важно,

– подчеркнул Криволап.

Нужны ли Украине польские МиГ-29: смотрите видео 24 Канала

Эти истребители Украина сможет использовать как раз до того момента, пока международные партнеры не передадут дополнительные F-16, Gripen, Mirage и т. д.

Именно поэтому эти МиГи нам нужны. И стороны делают все для того, чтобы договориться. Понятно, что каждый учитывает свои интересы. Главное, что процесс движется. Думаю, что удастся прийти к полезному результату,

– подчеркнул Криволап.

Добавим, что в конце июля стало известно, что Украина предлагает определенный перечень беспилотников в обмен на польские самолеты. Сейчас в министерстве обороны Польши анализируют это предложение. СМИ сообщали, что Болгария также заинтересована в этих самолетах. И там якобы готовы сразу ввести их в эксплуатацию, а не использовать на запчасти.