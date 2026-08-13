Об этом сообщает Wiadomości WP.

Что известно о передаче польских МиГ-29 Украине?

Украина и Польша приблизились к завершению переговоров о передаче польских истребителей МиГ-29.

В настоящее время завершаются переговоры о передаче МиГ-29 в обмен на большое количество дронов различного типа и украинское ноу-хау. МиГи поступят в Украину в ближайшие недели, а в Польшу – дроны,

– сообщает источник издания в польских военных кругах.

Речь идет не просто о передаче Украине истребителей, а о более широком военно-технологическом сотрудничестве. Польская сторона заинтересована в украинском опыте использования беспилотников, который сформировался непосредственно во время полномасштабной войны.

Варшаву интересуют, в частности, данные с поля боя, записи российских атак и информация об использовании ударных беспилотников. Особое внимание уделяется системам связи с дронами, принципам управления ими и другому оборудованию.

Ранее польская сторона уже рассматривала вопрос о передаче МиГ-29 Украине именно в контексте сотрудничества в сфере беспилотных технологий. Однако переговоры долгое время оставались без окончательной договоренности.

Ситуация изменилась после длительного периода тупика, и сейчас стороны фактически завершают согласование условий. К переговорам по дронам также привлечен Рустем Умеров, возглавивший Службу внешней разведки Украины и имеющий опыт работы с вопросами передачи технологий.

В то же время в Польше сохраняют определенную осторожность в отношении будущих договоренностей. Один из источников, вовлеченных в переговоры, заявил: "С украинцами можно договориться о чем угодно. Подписать что угодно. Вопрос в том, выполнят ли они это".

Собеседник издания также привел пример украинского производителя, который предлагает передать Польше 1500 дальнобойных беспилотников, а в случае войны – оперативно предоставить еще такое же количество. В то же время польская сторона учитывает риск того, что в случае обострения ситуации украинские производители могут сами нуждаться во всех имеющихся дронах.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что история с этими истребителями длится уже несколько лет, а окончательной договоренности мешает ряд технических и финансовых вопросов. По его словам, Польша уже вывела четыре МиГ-29 из эксплуатации и ранее отказалась продавать их Болгарии для использования в качестве запчастей.

В то же время Украина и Польша заинтересованы в том, чтобы модернизировать самолеты и вернуть их в строй, однако пока не определено, кто будет финансировать необходимые работы и обеспечит нужными комплектующими. Часть запчастей для этих истребителей отсутствует как в Польше, так и в Украине, а для приведения самолетов в соответствие со стандартами взаимодействия по протоколам НАТО также требуются дополнительные инвестиции.

Передача этих четырех истребителей могла бы временно усилить украинскую авиацию до поступления новых F-16, Gripen и Mirage от международных партнеров. В настоящее время стороны продолжают переговоры, и, по оценке эксперта, процесс движется к возможному решению, которое будет выгодным для Украины.