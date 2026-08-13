Про це повідомляє Wiadomości WP.

Що відомо про передачу польських МіГ-29 Україні?

Україна та Польща наблизилися до завершення переговорів щодо передачі польських винищувачів МіГ-29.

Наразі завершуються переговори щодо передачі МіГ-29 в обмін на велику кількість дронів різного типу та український ноу-хау. МіГи потраплять в Україну найближчими тижнями, а до Польщі – дрони,

– повідомляє джерело видання у польському військовому середовищі.

Йдеться не просто про передачу Україні винищувачів, а про ширшу військово-технологічну співпрацю. Польська сторона зацікавлена в українському досвіді використання безпілотників, який сформувався безпосередньо під час повномасштабної війни.

Варшаву цікавлять, зокрема, дані з поля бою, записи російських атак та інформація про використання ударних безпілотників. Окрему увагу приділяють системам зв'язку з дронами, принципам управління ними та іншому обладнанню.

Раніше польська сторона вже розглядала передачу МіГ-29 Україні саме в контексті співпраці у сфері безпілотних технологій. Однак переговори тривалий час залишалися без остаточної домовленості.

Ситуація змінилася після тривалого періоду глухого кута, і зараз сторони фактично завершують узгодження умов. До переговорів щодо дронів також залучений Рустем Умєров, який очолив Службу зовнішньої розвідки України та має досвід роботи з питаннями передачі технологій.

Водночас у Польщі зберігають певну обережність щодо майбутніх домовленостей. Одне з джерел, залучених до переговорів, заявило: "З українцями можна домовитися про що завгодно. Підписати що завгодно. Питання в тому, чи вони це виконають".

Співрозмовник видання також навів приклад українського виробника, який пропонує передати Польщі 1500 далекобійних безпілотників, а в разі війни – оперативно надати ще таку саму кількість. Водночас польська сторона враховує ризик, що у випадку загострення ситуації українські виробники можуть самі потребувати всі доступні дрони.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що історія з цими винищувачами триває вже кілька років, а остаточній домовленості заважає низка технічних і фінансових питань. За його словами, Польща вже вивела чотири МіГ-29 з експлуатації та раніше відмовилася продавати їх Болгарії для використання як запчастин.

Водночас Україна та Польща зацікавлені в тому, щоб модернізувати літаки та повернути їх до використання, однак поки не визначено, хто фінансуватиме необхідні роботи та забезпечить потрібними комплектуючими. Частина запчастин для цих винищувачів відсутня як у Польщі, так і в Україні, а для приведення літаків до стандартів взаємодії за протоколами НАТО також потрібні додаткові інвестиції.

Передача цих чотирьох винищувачів могла б тимчасово посилити українську авіацію до надходження нових F-16, Gripen та Mirage від міжнародних партнерів. Наразі сторони продовжують переговори, і, за оцінкою експерта, процес рухається до можливого рішення, яке буде вигідним для України.