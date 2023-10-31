Польские перевозчики могут заблокировать границу: Украина инициировала встречу с Польшей и ЕК

Перевозчики из Польши могут заблокировать пункты пропуска на польско-украинской границе. Они недовольны конкуренцией со стороны украинских перевозчиков.

После либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС, принятой в прошлом году, возросла конкуренция между перевозчиками. Поляки недовольны и обещают блокировать пункты пропуска до конца 2023 года.

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Что происходит

В десять утра пятницы 3 ноября вблизи пункта пропуска Корчова состоится первая забастовка. Она продлится два месяца, то есть до конца года, а перекрыть планируют все имеющиеся въезды из Украины (сначала говорилось об одном).

Требования польских перевозчиков:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ (Европейской конвенции министров транспорта);

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Шлях".

Как реагируют украинские власти

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и Директорат по мобильности Европейской Комиссии. Хотят провести встречу, чтобы решить вопрос с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска. В октябре выполнение этих меморандумов составляет 50%, тогда как с июня оно постоянно составляло более 60%.

Мы получили уведомление о возможной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам,

– информирует заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Он выразил благодарность польскому народу за постоянную поддержку Украины во время войны и заверил: наше государство готово к диалогу, "где равноценно будут представлены интересы перевозчиков обеих стран".

Встреча с директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) запланирована на вторник, 31 октября. На ней должны выработать совместные решения, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

Как теперь пересекать границу

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сказал, что 3 ноября ожидается забастовка на пункте пропуска Корчова – Краковец. Об этом сообщили поляки на встрече 31 октября.

ГПСУ ждет разъяснений от польской стороны, к каким действиям будут прибегать бастующие и как именно будет происходить пересечение границы в это время. Получив эту информацию, смогут предоставить рекомендации украинцам.

Где расположен пункт пропуск Корчова – Краковец: смотрите на карте