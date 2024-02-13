Чеслав Секерский также заявил, что украинская власть, мол, "слишком эмоционально предоставляли информацию". Стоит заметить, что мэр Львова Андрей Садовый заявил, что зерно "высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков".
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Что заявил о выходке с зерном Секерский
Министр сельского хозяйства Польши заявил, что это не правильная форма протеста, однако "ее часто используют фермеры в разных странах".
Фермеры не сдержали своих эмоций, и стоит помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег на закупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние,
– заявил польский политик.
Он также сказал, что является сторонником диалога и прямого разговора как лучшей формы решения сложных проблем.
"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой поступок отчаяния и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно тяжелой ситуации. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, во время которых хотим определить условия торгового обмена, которые бы ограничили поступление товаров, которые нарушают стабильность агропродовольственных рынков", – заявил польский министр.
Секерскому не понравилась реакция Украины
Чеслав Секерский заявил, что представители украинской власти не сдержались. Польский политик назвал формы выступления заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова "слишком резкими", реакции других украинских политиков – "слишком эмоциональными".
Я понимаю сопротивление украинской власти относительно трудностей с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также осознаю, что торговля идет в обе стороны, и мы также экспортируем в Украину. Однако напомним, что польские фермеры помогали Украине и хотят помогать,
– заявил Секерский.
Он добавил, что они хотели бы, чтобы от этой помощи выиграл украинский бюджет и фермеры, а не олигархи, которые имеют огромные площади для выращивания зерновых и других видов агропродукции.
"Они главным образом стоят за этим большим импортом, который подрывает стабилизацию агропродовольственных рынков в Европе", – сказал министр.
Он также добавил, что решение проблем заключаются не только в польско-украинских отношениях, ведь Европейская комиссия отвечает за организацию и правила торговли на общем европейском рынке.
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Что известно о рассыпанном украинском зерне
- 11 февраля во время конфликта на украинско-польской границе произошел скандал с протестующими. Польские фермеры на трассе возле пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" повредили несколько украинских фур и высыпали из них зерно.
- Водители заявили, что протестующие пришли с болгарками и порезали ими замки и отсеки.
- Польская полиция заявила, что начала расследование скандала и собирает доказательства по делу. После завершения этого процесса все материалы передадут в прокуратуру для тщательной юридической и уголовной экспертизы.
- Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что посольство требует, чтобы польская полиция открыла дело после инцидента с зерном на границе.
- Уже 13 февраля стало известно, что прокуратура Польши возбудила дело из-за рассыпанного украинского зерна на границе. Они расследуют уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности.