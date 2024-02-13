Чеслав Секерский также заявил, что украинская власть, мол, "слишком эмоционально предоставляли информацию". Стоит заметить, что мэр Львова Андрей Садовый заявил, что зерно "высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков".

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Что заявил о выходке с зерном Секерский

Министр сельского хозяйства Польши заявил, что это не правильная форма протеста, однако "ее часто используют фермеры в разных странах".

Фермеры не сдержали своих эмоций, и стоит помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег на закупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние,

– заявил польский политик.

Он также сказал, что является сторонником диалога и прямого разговора как лучшей формы решения сложных проблем.

"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой поступок отчаяния и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно тяжелой ситуации. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, во время которых хотим определить условия торгового обмена, которые бы ограничили поступление товаров, которые нарушают стабильность агропродовольственных рынков", – заявил польский министр.

Секерскому не понравилась реакция Украины

Чеслав Секерский заявил, что представители украинской власти не сдержались. Польский политик назвал формы выступления заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова "слишком резкими", реакции других украинских политиков – "слишком эмоциональными".

Я понимаю сопротивление украинской власти относительно трудностей с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также осознаю, что торговля идет в обе стороны, и мы также экспортируем в Украину. Однако напомним, что польские фермеры помогали Украине и хотят помогать,

– заявил Секерский.

Он добавил, что они хотели бы, чтобы от этой помощи выиграл украинский бюджет и фермеры, а не олигархи, которые имеют огромные площади для выращивания зерновых и других видов агропродукции.

"Они главным образом стоят за этим большим импортом, который подрывает стабилизацию агропродовольственных рынков в Европе", – сказал министр.

Он также добавил, что решение проблем заключаются не только в польско-украинских отношениях, ведь Европейская комиссия отвечает за организацию и правила торговли на общем европейском рынке.

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