Польские САУ "Крабы" уже на фронте и уничтожают врага

Вооруженные Силы получили польские самоходные артиллерийские установки "Краб". Их уже используют на фронте.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, это уже пятый вид артиллерии 155-миллиметрового калибра, которые получили Вооруженные Силы от международных партнеров.

Важно У ВСУ достаточно оружия для защиты от любой армии Европы, но не России, – Резников

С начала полномасштабного вторжения многое изменилось

С момента полномасштабного нападения России, которое произошло 24 февраля, многое изменилось. Алексей Резников попытался проанализировать и оценить, что произошло за все это время.

По его словам, с первых дней войны Министерство обороны работало над тем, чтобы армия была обеспечена оружием, военной и специальной техникой и боеприпасами. Он признает – пришлось очень быстро учиться. Ведь ведомство не было полностью готово к масштабному импорту оружия. Тем более что государство всегда делало акцент на экспорт собственного оружия.

С начала полномасштабного вторжения в Минобороны активно работали над тремя важными направлениями:

взаимодействие с партнерами для получения материально-технической помощи;

закупка вооружения и техники у украинских производителей;

импорт через прямые контракты Минобороны и механизмы спецэкспортеров.

За это время философия полностью изменилась – начался процесс перевода ВСУ на западные образцы оружия, которые используются в НАТО. Это значительно более современное и эффективное оружие, которое берет качеством, а не количеством. Также в Минобороны понимали, что таскаться с россиянами в советском оружии – это предварительно проигрышный вариант.

Мы четко осознавали уже в начале марта, что во время интенсивной войны с Россией наши ресурсы истощаются, и в существующих запасах несопоставимы с противником. Опираться исключительно на советское оружие – это был бы заранее проигрышный путь, – отмечает Алексей Резников.

По состоянию на сегодняшний день уже удалось обеспечить в ВСУ более 150 артиллерийских платформ 155-миллиметрового калибра . Запасы таких снарядов уже преобладают на 10% запасов снарядов крупных калибров советского типа, которые были на 24 февраля 2022 года. Важно, что европейские снаряды значительно эффективнее и точнее, поэтому идет меньший расход.

Украинская армия получила уже более полусотни орудий других важных калибров. Снаряды к ним составляют уже 75% того, что было по состоянию на начало полномасштабного вторжения.

Международные партнеры также передали десятки единиц советских РСЗО и боеприпасы к ним, сотни минометов. Кроме того, ВСУ получили многие танки и другую бронетехнику СССР. Многое над этим поработали и специалисты Укроборонпрома, которые восстановили и передали сотни единиц разной техники, в том числе трофейной.

Также разные государства передали Украине около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound). К этому следует добавить и важные ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan), гранатометы (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR), беспилотники и т.д.

В Минобороны активно работают с международными партнерами над дальнейшей помощью. Резников благодарен за предоставленное вооружение, но считает, что темп и количество должно расти.

Россия в это время использует уже старые боеприпасы: смотрите видео