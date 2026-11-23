В Польше уточнили, сколько российских воздушных объектов пересекли границу страны во время атаки на Украину 20 ноября. Результаты расследования отличаются от того, что польские чиновники сообщали изначально.

Об этом сообщает RMF24.

Где в Польше нашли обломки российских ракет?

Окружная прокуратура в Люблине сообщила, что обломки ракет Х-101 обнаружили в трех населенных пунктах – Новом Липовце, Руднике-над-Сяном и Молодичах.

По предварительным выводам следователей, все три ракеты были изготовлены в IV квартале 2026 года на заводах в городе Дубна Московской области России.

Прокуратура завершила осмотр мест падения в Новом Липовце и Руднике-над-Сяном. В Молодичах работы временно приостановили, территорию оставили под охраной, а обследование планируют продолжить утром 23 ноября.

Все изъятые обломки и криминалистические следы будут переданы для дальнейших экспертных исследований.

Что известно о падении российских ракет в Польше?

20 ноября во время российской атаки на Украину в Польше обнаружили обломки летательных объектов в трех местах. Сначала польские чиновники предполагали, что в страну залетели две ракеты и один беспилотник.

Объекты упали на незастроенных территориях. В Новом Липовце ракета упала на поле возле леса и загорелась, в Руднике-над-Сяном обломки нашли в лесу, а в Молодичах они оказались примерно в 280 метрах от дачного дома. Людей в доме не было, пострадавших не зафиксировано.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал нарушение воздушного пространства вероятной преднамеренной провокацией со стороны России.

Как Польша реагирует на нарушение воздушного пространства?

После инцидента Польша усиливает меры по защите своего воздушного пространства. В понедельник, 23 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета, на котором обсудят нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами.

В польском правительстве также призвали НАТО усилить противовоздушную оборону страны и восточного фланга Альянса.

Напомним, ранее мы писали о том, что на территории Польши упали две российские ракеты и беспилотник.