Польские спасатели почтили память погибших в войне с Россией украинских коллег

С начала российской агрессии против Украины погибли более 20-ти спасателей. Польские коллеги почтили их минутой молчания.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 20 марта. Они опубликовали фото и видео.

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"Наши польские коллеги чтят вместе с нами память украинцев, погибших от рук российского агрессора", – написали в ГСЧС.



Польские спасатели / Фото ГСЧС



Польша солидарна с Украиной / Фото ДСНС

Минута молчания: смотрите видео

Еще одна потеря

В Харькове возник масштабный пожар на крупнейшем рынке Восточной Европы "Барабашово". Спасатели пытались ликвидировать огонь, но россияне обстреливали рынок. Во время исполнения служебных обязанностей 17 марта погиб 31-летний Александр Подольский.