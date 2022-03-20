Польские спасатели почтили память погибших в войне с Россией украинских коллег
Источник:ГСЧС
С начала российской агрессии против Украины погибли более 20-ти спасателей. Польские коллеги почтили их минутой молчания.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 20 марта. Они опубликовали фото и видео.
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"Наши польские коллеги чтят вместе с нами память украинцев, погибших от рук российского агрессора", – написали в ГСЧС.
Польские спасатели / Фото ГСЧС
Польша солидарна с Украиной / Фото ДСНС
Минута молчания: смотрите видео
Еще одна потеря
В Харькове возник масштабный пожар на крупнейшем рынке Восточной Европы "Барабашово". Спасатели пытались ликвидировать огонь, но россияне обстреливали рынок. Во время исполнения служебных обязанностей 17 марта погиб 31-летний Александр Подольский.