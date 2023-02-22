Польские танки Leopard готовы к отправке в Украину: Дуда заявил, что у них еще есть Миг-29

Варшава уже готова отправить танки в Украину. Украинские военные сейчас учатся ими пользоваться на территории Польши.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у них есть МиГ-29. Однако украинские лётчики, по словам Дуды, не готовы ими руководить сегодня.

Кстати говоря Дуда предложил Байдену переместить часть вооружения США в Польшу

Политик отметил, что вопрос состоит в том, когда украинские пилоты будут готовы летать на современных самолетах стандартов НАТО, в частности, F-16 или Mirage, или на французских самолетах Eurofighter.

Дуда отметил, что подготовка пилота гораздо сложнее и длиннее, чем подготовка танкиста.

Танки – изготовка

Президент особо отметил, что польские танки Leopard "готовы к отправке". Украинские военные учатся руководить ими. Бойцы будут готовы "в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками".

Польша обещает передать нам 14 германских танков Leopard. Кроме того, мы должны получить еще 60 танков, в том числе PT-91.

Однако он рассказал, что у Польши "серьезные проблемы" с получением запчастей к танкам из Германии. Такие затруднения есть и в других странах, потому что у немцев серьезная проблема с обеспечением запчастями.

Дуда подытожил, что современное оружие является ключевым для защиты Украины от России.