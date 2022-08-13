Ведущая газета Польши назвала Залужного первым атаманом Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал героем и любимцем всех украинцев. Вес его авторитета уже начинают понимать и за границей.

Стратегический талант Валерия Залужного не только вдохновил украинцев, но шокировал Пентагон. Главнокомандующему удалось не только сломать планы врага, но и выстроить максимально эффективную оборону Украины от российских оккупантов.

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Залужный – первый украинский атаман

Польская Gazeta Wyborcza посвятила Валерию Залужному целый материал. Главнокомандующий ВСУ оказался на первой полосе, а журналисты считают его первым атаманом Украины. И неудивительно, ведь Валерий Залужный сумел сделать невозможное и продолжает писать историю победы Украины над российскими оккупантами.

Залужный – на первой полосе Gazeta Wyborcza / Фото из фейсбука Ларисы Сарган

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты совершили очередной обстрел Николаева. Известно, что одна из ракет разорвалась прямо во дворе дома.

Враг после успешных ударов ВСУ пытается скрыться с правого берега Днепра. Есть вероятность, что оккупанты пойдут в Мелитополь.

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