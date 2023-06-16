Польских пограничников впервые обстреляли с территории Беларуси

Несколько дней назад польские пограничники впервые были обстреляны с территории Беларуси. Попали в автомобиль, повредив боковое зеркало и окно.

Польская Госпогранслужба подтвердила инцидент. Сообщают, что в обстрелянном автомобиле находились двое пограничников. К счастью, они не пострадали.

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Пока точно неизвестно, из какого оружия произвели выстрел. В Госпогранслужбе шокированы инцидентом.

Не знаю, стреляли ли из какого-нибудь пневматического оружия, но в любом случае он прошел через боковое окно транспортного средства, вылетел с другой стороны и прошел через другое окно. Отмечаю, что в транспортном средстве находились два офицера, что также угрожало их жизни и здоровью,

– говорится в сообщении.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии остается неспокойной. В Госпогранслужбе подчеркнули, что мигранты часто забрасывают пограничников камнями и ветками.

На границе уже завершили строительство электронного барьера

Чтобы уберечь себя от нелегальных мигрантов, Польша завершила строительство электронного барьера на границе с Беларусью. Речь идет о 3 тысячах камер. В частности, среди них есть и тепловизионные.

Кроме того, там установили 5,5-метровый забор из стальных пролетов, оснащенных колючей проволокой.