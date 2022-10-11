"Путин – президент Украины": польский канал попал в конфуз по отношению к российскому диктатору

В Польше телеканалы начали по-разному подписывать Владимира Путина. Один из них ошибся с титрами, подписывая диктатора.

Ошибка произошла в начале октября. Предварительно известно, что компания еще не отреагировала на инцидент.

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Польские каналы по-разному титруют Путина

Телеканал Polsat неправильно дал титры про Владимира Путина. Его подписали как "президент Украины".

Ошибка произошла во время итоговой программы Gość Wydarzeń. Сейчас ее запись не доступна ни в ютубе, ни на сайте вещателя.

Скриншот вероятной ошибки польского канала

Видео с ошибкой телеканала

Путина также подписали как военный преступник

После инцидента польский государственный канал TVP info подписали путина правильно:

"военный преступник;

лидер российского режима".

Многие пользователи распространили это фото и написали, что так нужно титровать российского диктатора повсюду.

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