"Путин – президент Украины": польский канал попал в конфуз по отношению к российскому диктатору
Источник:Wirtualnemedia.pl
В Польше телеканалы начали по-разному подписывать Владимира Путина. Один из них ошибся с титрами, подписывая диктатора.
Ошибка произошла в начале октября. Предварительно известно, что компания еще не отреагировала на инцидент.
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Польские каналы по-разному титруют Путина
Телеканал Polsat неправильно дал титры про Владимира Путина. Его подписали как "президент Украины".
Ошибка произошла во время итоговой программы Gość Wydarzeń. Сейчас ее запись не доступна ни в ютубе, ни на сайте вещателя.
Скриншот вероятной ошибки польского канала
Видео с ошибкой телеканала
Путина также подписали как военный преступник
После инцидента польский государственный канал TVP info подписали путина правильно:
- "военный преступник;
- лидер российского режима".
Многие пользователи распространили это фото и написали, что так нужно титровать российского диктатора повсюду.
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