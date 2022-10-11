Помилка відбулась на початку жовтня. Попередньо відомо, що компанія ще ніяк не відреагувала на інцидент.

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Польські канали по-різному титрують Путіна

Телеканал Polsat неправильно протитрував Владіміра Путіна. Його підписали як "президент України".

Помилка трапилася під час підсумкової програми Gość Wydarzeń. Наразі її запис не є доступним ані в ютубі, а ні на сайті мовника.

Скриншот ймовірної помилки польського каналу

Відео з помилкою телеканалу

Путіна також підписали як воєнний злочинець

Натомість польський державний канал TVP info протитрував путіна правильно:

"воєнний злочинець;

лідер російського режиму".

Багато користувачів у мережі поширили це фото та написали, що так потрібно титрувати російського диктатора всюди.

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