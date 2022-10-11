Помилка відбулась на початку жовтня. Попередньо відомо, що компанія ще ніяк не відреагувала на інцидент.
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Польські канали по-різному титрують Путіна
Телеканал Polsat неправильно протитрував Владіміра Путіна. Його підписали як "президент України".
Помилка трапилася під час підсумкової програми Gość Wydarzeń. Наразі її запис не є доступним ані в ютубі, а ні на сайті мовника.
Скриншот ймовірної помилки польського каналу
Відео з помилкою телеканалу
Путіна також підписали як воєнний злочинець
Натомість польський державний канал TVP info протитрував путіна правильно:
- "воєнний злочинець;
- лідер російського режиму".
Багато користувачів у мережі поширили це фото та написали, що так потрібно титрувати російського диктатора всюди.
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