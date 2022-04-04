Польский премьер назвал Германию "главным тормозом" новых санкций против России

Евросоюз готовится ввести против России новые санкции. Основные препятствия для усугубления ограничений создает Германия.

О том, кто тормозит принятие новых санкционных ограничений против государства-агрессора, 4 апреля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Германия создает препятствия для санкций против России

Глава польского правительства на прессконференции высказался по поводу преград на пути к принятию новых жестких санкций против агрессора.

Это Германия, которая является основным препятствием для санкций,

– сказал Моравецкий.

В то же время, премьер Польши добавил, что Венгрия не блокирует возможности усиления ограничений против России.

Напомним, накануне глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС готовят новые санкции против государства-агрессор. Об этом сообщили после появления новых свидетельств ужасающих зверств россиян в Киевской области.

Кулеба о новом пакете санкций

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что против России следует ввести более жесткие санкционные ограничения. Они должны предусматривать

больше банков России, отключенных от SWIFT,

меры по введению эмбарго на российские нефть, газ и уголь,

закрытие портов ЕС для русских судов и продуктов.

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