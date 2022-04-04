Польский премьер назвал Германию "главным тормозом" новых санкций против России
Источник:Інтерфакс-Україна
Евросоюз готовится ввести против России новые санкции. Основные препятствия для усугубления ограничений создает Германия.
О том, кто тормозит принятие новых санкционных ограничений против государства-агрессора, 4 апреля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польша Латвия, Литва и Эстония запускают процесс полной изоляции от России и Беларуси
Германия создает препятствия для санкций против России
Глава польского правительства на прессконференции высказался по поводу преград на пути к принятию новых жестких санкций против агрессора.
Это Германия, которая является основным препятствием для санкций,
– сказал Моравецкий.
В то же время, премьер Польши добавил, что Венгрия не блокирует возможности усиления ограничений против России.
Напомним, накануне глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС готовят новые санкции против государства-агрессор. Об этом сообщили после появления новых свидетельств ужасающих зверств россиян в Киевской области.
Кулеба о новом пакете санкций
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что против России следует ввести более жесткие санкционные ограничения. Они должны предусматривать
- больше банков России, отключенных от SWIFT,
- меры по введению эмбарго на российские нефть, газ и уголь,
- закрытие портов ЕС для русских судов и продуктов.
Обратите внимание – в ЕС шокированы зверством россиян в Буче: видео