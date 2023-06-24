В воздушном пространстве Украины польский гражданский самолет Enter Air провел всего несколько минут и успел пролететь 20 километров. По такому маршруту пилота направил словацкий диспетчер.
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Из-за непогоды польский самолет залетел в Украину
Инцидент с польским самолетом произошел вечером 23 июня. В Польше уже сообщили, что несанкционированное пересечение воздушного пространства Украины будет расследовать Польское агентство аэронавигационного обслуживания. Самолет, который и оказался на несколько минут в Украине, летел из Познани в Анталию в Турции.
В момент инцидента у самолета была радиосвязь с авиадиспетчерами в Братиславе. В районе полета были штормовые фронты. PANSA и Управление гражданской авиации выясняют обстоятельства инцидента,
– объяснили в Польском агентстве.
Также незадолго до полуночи в Польше сообщили, что дело передадут в Государственная комиссия по расследованию авиационных событий. В компании, самолет которой пересек украинскую границу, заявляют, что никаких нарушений с их стороны не было.
"Самолет ушел от шторма и был направлен словацким диспетчером воздушного движения на такой маршрут. Все произошло в соответствии с процедурами безопасности", – сообщили в Enter Air.
Также там отметили, что самолет пробыл в воздушном пространстве Украины всего несколько минут и пролетел не более 20 километров.
Воздушное пространство Украины закрыто из-за войны с Россией
- В ту же ночь, когда польский самолет оказался в Украине, Россия обстреляла ряд украинских городов ракетами. В частности, ударили оккупанты и по Одесщине. Запустили россияне две ракеты, одну из которых удалось сбить. Другая же упала на открытую территорию.
- Обстреляли оккупанты также многоэтажку в Киеве. Пострадали от атаки по меньшей мере три этажа дома. Уже известно о трех погибших и 9-х пострадавших.