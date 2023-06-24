У повітряному просторі України польський цивільний літак Enter Air провів всього кілька хвилин і встиг пролетіти 20 кілометрів. Таким маршрутом пілота скерував словацький диспетчер.

Читайте також Якщо звір пожирає людину, його треба просто застрелити, – Дуда про Росію

Через негоду польський літак залетів в Україну

Інцидент з польським літаком трапився ввечері 23 червня. У Польщі вже повідомили, що несанкціонований перетин повітряного простору України розслідуватиме Польське агентство аеронавігаційного обслуговування. Літак, який і опинився на кілька хвилин в Україні, летів з Познані до Анталії, що в Туреччині.

У момент інциденту літак мав радіозв'язок з авіадиспетчерами в Братиславі. У районі польоту були штормові фронти. PANSA і Управління цивільної авіації з'ясовують обставини інциденту,

– пояснили у Польському агентстві.

Також незадовго до опівночі у Польщі повідомили, що справу передадуть до Державної комісії з розслідування авіаційних подій. Натомість у компанії, літак якої перетнув український кордон, заявляють, що жодних порушень з їхнього боку не було.

"Літак уникнув шторму і був скерований словацьким диспетчером повітряного руху на такий маршрут. Все відбулося відповідно до процедур безпеки", – повідомили в Enter Air.

Також там наголосили, що літак пробув у повітряному просторі України всього кілька хвилин та пролетів не більше, ніж 20 кілометрів.

Повітряний простір України закритий через війну з Росією